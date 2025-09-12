Polisi Amankan 6 Bonek Saat Hendak ke Stadion GBLA Bandnug

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Polsek Cileunyi mengamankan enam suporter Persebaya Surabaya atau dikenal sebagai Bonek dalam sebuah operasi penyekatan jalur.

Langkah ini dilakukan menjelang pertandingan antara Persib Bandung dan Persebaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (12/9/2025).

Sesuai regulasi ILeague, suporter tim tamu dilarang hadir dalam pertandingan away.

Kapolsek Cileunyi AKP Anggy Prasetiyo mengatakan, operasi ini digelar mulai pukul 01.00 WIB di beberapa titik strategis di wilayah Cileunyi.

“Kami melakukan patroli dan penyekatan di tiga lokasi utama, yaitu Pertigaan Cibeusi, area di bawah flyover Gerbang Tol Cileunyi, dan Pertigaan Ex Terminal Cileunyi," kata Anggy dalam keterangannya.

"Kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah kedatangan suporter tim tamu yang akan menuju Stadion GBLA," jelasnya.

?Dalam pelaksanaannya, operasi yang dipimpin oleh Pawas Kanit Intelkam AKP Uus Rustandi berhasil menemukan enam orang suporter Persebaya. Berdasarkan pemeriksaan, keenam suporter tersebut berasal dari Kabupaten Cirebon.

?"Setelah ditemukan, mereka langsung kami bawa ke Markas Polsek Cileunyi untuk diberikan arahan dan edukasi," ucap dia.