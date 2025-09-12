Bojan Hodak Buka Peluang Mainkan Pemain Baru di Laga Persib vs Persebaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung diperkuat empat pemain baru saat pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) hari ini, Jumat (12/9/2025) sore.

Keempat pemain baru itu adalah Thom Haye, Eliano Reijnders, Federico Barba, dan Andrew Jung. Mereka adalah rombongan terakhir rekruitmen yang diumumkan manajemen di penghujung bursa transfer Super League 2025/26.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku sudah punya rencana untuk pemain baru diturunkan dalam laga klasik besok sore. Namun begitu, mereka tidak dimainkan sejak menit pertama.

Terlebih, Eliano Reijnders dan Thom Haye, baru memperkuat Tim Nasional (Timnas) Indonesia di laga persahabatan melawan Lebanon dan Taiwan.

Kondisi stamina yang belum prima, membuat Hodak berpikir ulang untuk menurunkan dua pemain naturalisasi itu.

“Punya peluang, tentu saja dia (Eliano) mempunyai peluang. Saya belum tahu dia menjadi starter atau tidak. Saya yakin dia bisa bermain, tetapi starter atau tidak, itu lihat nanti,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (11/9/2025).

Selain kedua pemain tersebut, Andrew Jung dan Federico Barba juga berpeluang diturunkan. Pemain asing baru itu sudah menjalani latihan setibanya di Bandung.

Mereka mulai beradaptasi dengan tim dan perlahan bisa menyatu bersama penggawa lain.