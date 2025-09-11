JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Lucho: Semuanya Pemain Persib Punya Kualitas Tak Hanya Thom Haye

Lucho: Semuanya Pemain Persib Punya Kualitas Tak Hanya Thom Haye

Kamis, 11 September 2025 – 16:00 WIB
Lucho: Semuanya Pemain Persib Punya Kualitas Tak Hanya Thom Haye - JPNN.com Jabar
Para pemain Persib menjalani persiapan jelang pertandingan pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (11/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kehadiran gelandang baru Thom Haye dalam skuad Persib Bandung mendapat respons dari pemain lain, salah satunya Luciano ‘Lucho’ Guaycochea.

Pemain asal Argentina itu mengatakan, nama besar Thom Haye tak membuat timnya berleha-leha. Pemain justru semakin terpacu karena kini tim semakin kuat.

Terlebih benteng pertahanan Persib kini semakin tebal dengan diperkuat sejumlah pemain inti, seperti Marc Klok, Thom Haye, Frans Putros, hingga Eliano Reijnders.

Baca Juga:

“Menurut saya tidak hanya dia (Thom Haye), tetapi semuanya mempunyai kualitas untuk menjadi 11 pemain pertama,” kata Lucho.

Menurutnya, seluruh tim yang menjadi lawannya berambisi mengalahkan Persib. Maka dari itu, ia dan rekan-rekannya harus fokus dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan lawan.

“Kami adalah tim besar, jadi kami harus berjuang untuk menjadi pemain inti. Yang terpenting adalah bukan siapa yang bermain tapi bagi saya tiga poin di setiap pertandingan itu yang paling penting,” tuturnya.

Baca Juga:

Begitu juga yang akan dilakukan Lucho cs saat menghadapi Persebaya Surabaya di laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, Jumat (12/9) sore.

Kata Lucho, seluruh pemain yang bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia kini sudah kembali ke tim.

Begini komentar Luciano Guaycochea soal kedatangan pemain baru sekelas Thom Haye ke skuad Persib Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib persib vs persebaya gelandang persib thom haye lucho guaycochea indonesia super league luciano guaycochea

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU