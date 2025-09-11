Lucho: Semuanya Pemain Persib Punya Kualitas Tak Hanya Thom Haye

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kehadiran gelandang baru Thom Haye dalam skuad Persib Bandung mendapat respons dari pemain lain, salah satunya Luciano ‘Lucho’ Guaycochea.

Pemain asal Argentina itu mengatakan, nama besar Thom Haye tak membuat timnya berleha-leha. Pemain justru semakin terpacu karena kini tim semakin kuat.

Terlebih benteng pertahanan Persib kini semakin tebal dengan diperkuat sejumlah pemain inti, seperti Marc Klok, Thom Haye, Frans Putros, hingga Eliano Reijnders.

“Menurut saya tidak hanya dia (Thom Haye), tetapi semuanya mempunyai kualitas untuk menjadi 11 pemain pertama,” kata Lucho.

Menurutnya, seluruh tim yang menjadi lawannya berambisi mengalahkan Persib. Maka dari itu, ia dan rekan-rekannya harus fokus dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bisa mengalahkan lawan.

“Kami adalah tim besar, jadi kami harus berjuang untuk menjadi pemain inti. Yang terpenting adalah bukan siapa yang bermain tapi bagi saya tiga poin di setiap pertandingan itu yang paling penting,” tuturnya.

Begitu juga yang akan dilakukan Lucho cs saat menghadapi Persebaya Surabaya di laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26, Jumat (12/9) sore.

Kata Lucho, seluruh pemain yang bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia kini sudah kembali ke tim.