Bojan Hodak Ungkap Kendala Persib Menjelang Laga Melawan Persebaya

Kamis, 11 September 2025 – 13:25 WIB
Skuad Persib Bandung menjalani latihan persiapan jelang pertandingan kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (11/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (11/9/2025). 

Dengan kekuatan baru, Persib bertekad meraih kemenangan lagi setelah dua laga sebelumnya mengalami kegagalan. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, besok sore timnya akan melakoni laga yang sulit. 

Tim tamu, Persebaya Surabaya ada di peringkat ke-5 dengan mengoleksi dua kali kemenangan dan satu kekalahan. Mereka juga dihuni pemain berpengalaman. 

"Pertandingan sulit besok, Persebaya sedang dalam performa yang bagus dan mereka banyak diperkuat pemain-pemain berpengalaman," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Kamis (11/9). 

Sementara bagi Hodak, laga ini untuk melihat komposisi pemain baru yang dia rekrut. 

Di jeda kompetisi FIFA Matchday pekan lalu, tim fokus memperbaiki strategi dan memadukan antarlini yang terbilang baru. 

Menurut Hodak, mereka hanya punya waktu yang singkat untuk menyatukan chemistry pemain. 

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kendala timnya jelang duel big match kontra Persebaya Surabaya.
