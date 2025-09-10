Polisi Antisipasi Kedatangan Bonek di Laga Persib vs Persebaya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung menerjunkan 2.024 personel pengamanan pertandingan antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.

Laga pekan ke-5 BRI Super League 2025/26 itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (12/9/2025) sore.

“Kami sudah sepakat bahwa yang pertama, pengamanan ditingkatkan dari yang biasanya, (jumlah personel) sekitar 2.000 anggota,” kata Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (10/9).

Sesuai regulasi Liga Indonesia Baru, suporter tim tamu dilarang hadir pada pertandingan tandang. Artinya, pendukung Persebaya yakni Bonek Mania pun tak bisa datang menyaksikan pertandingan ini.

“Dari Persebaya sendiri, manajemen sepakat untuk Bonek tidak hadir ke Kota Bandung,” imbuhnya.

Asep menjelaskan, anggota polisi akan berjaga di titik-titik kedatangan suporter, seperti stasiun dan terminal.

Petugas akan melakukan penyekatan di titik kedatangan, apabila nantinya ada Bonek yang nekat datang ke Bandung.

“Walaupun nanti ada yang hadir ke Kota Bandung, kami akan lakukan penyekatan di beberapa titik termasuk di terminal dan stasiun, tempat-tempat yang lain.