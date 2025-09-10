JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 13:30 WIB
Thom Haye dan Eliano Reijnders Mulai Latihan Perdana bersama Persib - JPNN.com Jabar
Gelandang baru Persib, Thom Haye menjalani sesi latihan pertama di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (10/9/2025). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Para pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia yakni Thom Haye, Eliano Reijnders, Marc Klok, dan Beckham Putra tampak mulai berlatih bersama Persib Badung.

Sebelumnya, keempat pemain itu harus absen latihan bersama Persib karena memperkuat Indonesia dalam laga persahabatan melawan Lebanon dan Taiwan.

Para pemain timnas tersebut ikut dalam latihan di dalam area Stadion GBLA dengan menu latihan ringan.

"Kabar baik. Saya sangat senang karena bisa berlatih dengan tim," kata Thom Haye usai latihan, Rabu (10/9/2025).

Haye pun menyampaikan harapannya, agar Bobotoh bisa datang memenuhi stadion saat mereka melawan Persebaya Surabaya, akhir pekan ini.

"Bobotoh sampai bertemu dengan saya di hari Jumat," ucapnya.

Rasa senang juga disampaikan Eliano Reijnders. Dia akhirnya bergabung dengan tim setelah sebelumnya bermain di Liga Eropa.

"Kabar baik, saya senang karena telah bertemu dengan tim saya," ungkap Eliano.

Dua pemain baru Persib Thom Haye dan Eliano Reijnders menjalani latihan perdana seusai memperkuat Timnas Indonesia.
