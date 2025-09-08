Bojan Hodak Puji 4 Pemain Persib di Timnas: Klok Man of the Match

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak memuji performa empat pemainnya yang memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday.

Menurut Hodak, penampilan Marc Klok, Eliano Reijnders, Beckham Putra, dan Thom Haye sangat memuaskan.

Indonesia sebelumnya meraih kemenangan telak 6-0 saat menjamu Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9). Di laga itu, pelatih Timnas Patrick Kluivert memainkan keempat pemain Persib tersebut.

Dari keempatnya, Hodak mengapresiasi penampilan sang kapten, Marc Klok yang di laga melawan Taiwan dinobatkan sebagai pemain terbaik setelah menyumbangkan 1 gol dan 1 assist serta tampil penuh 90 menit.

"Bagus, Marc adalah man of the match di pertandingan kemarin, dia mencetak gol dan memberikan dua assist,” kata Hodak, Senin (8/9/2025).

Pelatih asal Kroasia ini juga mengomentari penampilan Thom Haye yang jadi rekrutan terbaru Maung Bandung. Meski hanya tampil sekitar 25 menit dan kondisinya yang belum fit, Haye menurut Hodak akan sangat membantu Persib.

"Thom juga bermain cukup bagus meskipun dia terlihat kurang dalam kebugaran bertandingnya. Tapi tentu saja dia merupakan pemain yang bagus dan dia akan banyak membantu kami," ungkapnya.

Untuk Beckham Putra, Hodak menilai sang gelandang muda tampil apik di awal laga. Bahkan Beckham turut memberikan satu assist untuk gol pertama Indonesia yang dicetak Jordi Amat.