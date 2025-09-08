Pelatih Persib Bojan Hodak Jagokan Timnas Indonesia atas Lebanon

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak memprediksi Tim Nasional (Timnas) Indonesia meraih kemenangan atas Lebanon pada pertandingan persahabatan Internasional di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9/2025) kick-off 20.30 WIB.

Ini menjadi laga persahabatan kedua Timnas dalam agenda FIFA Matchday awal September 2025. Sebelumnya skuad Garuda berhasil meraih kemenangan 6 – 0 atas Cina Taipei.

“Ini pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan Indonesia. Lebanon memang mempunyai pemain bagus, tapi menurut saya. Indonesia punya pemain yang lebih bagus,” kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Menurut Hodak, pertandingan ini penting bagi Indonesia untuk mendongkrak ranking FIFA dan persiapan terakhir menjelang tampil di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Arab Saudi, Oktober mendatang.

Sama ketika menghadapi Cina Taipei, Timnas masih akan diperkuat empat pemain Persib yaitu Marc Klok, Beckham Putra, Thom Haye, dan Eliano Reijnders.

Keempat pemain ini bisa menjadikan laga tersebut sebagai persiapan menatap lanjutan Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26. (mcr27/jpnn)