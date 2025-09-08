Supian Suri Lepas Ratusan Atlet Depok ke Popda-Peparda Jabar 2025

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melepas kontingen pelajar Kota Depok yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XIV dan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Peparda) IV Tingkat Jawa Barat (Jabar) Tahun 2025.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mengirimkan 124 atlet pelajar dan 42 orang pelatih yang siap bertanding pada 15 cabang olahraga (cabor) pada Popda.

Kemudian, 5 atlet dan 3 orang pelatih pada Peparda yang akan bertanding pada 2 cabor.

Dalam kesempatan tersebut, Supian Suri menyampaikan kebanggaannya kepada para pelajar yang akan bertanding.

"Ini adalah anak-anak kebanggaan kita dan tentunya anak-anak pilihan. Karena secara berproses mereka mengikuti seleksi sehingga dapat berkesempatan mewakili Kota Depok untuk berkompetisi di tingkat Jawa Barat," ucapnya, Senin (8/9).

Dirinya menuturkan, dengan kontribusi yang diberikan para pelajar tentunya memberikan harapan besar untuk Kota Depok.

Dia juga turut memberikan semangat, untuk para atlet pelajar yang akan bertanding.

"Sekali lagi, semangat untuk anak-anak yang bertanding, berikan yang terbaik untuk Kota Depok. Insyallah menjadi jalan kebaikan untuk anak-anak semua," terangnya.