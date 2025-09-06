Bojan Hodak Siapkan Skema Permainan Eliano Reijnders di Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung mendatangkan Eliano Reijnders di detik-detik akhir penutupan jendela transfer BRI Super League 2025/26.

Kedatangan Eliano cukup mengejutkan Bobotoh—julukan suporter Persib—karena pemain yang bisa di tempatkan di berbagai posisi itu tak terdengar rumornya di awal transfer window.

Namanya baru muncul, setelah Persib berhasil mendatangkan Thom Haye, setelah sebelumnya dibantah oleh pelatih Bojan Hodak.

Hodak mengatakan, Eliano Reijnders adalah pemain muda berpotensi. Dia tertarik merekrut Eliano setelah pemain 24 tahun itu tak masuk skema PEZ Zwolle, tim yang dibelanya.

“Kenapa saya mendatangkan dia? Karena dia pemain yang bagus. Kami butuh pemain di posisinya dan kami tidak punya cukup pemain. Jadi saya membutuhkan dia,” kata Hodak di Bandung, Sabtu (6/9/2025).

Adik kandung Tijjani Reijnders itu membutuhkan menit bermain lebih setelah debutnya sebagai pesepakbola profesional dilakukan di klub Eredivisie.

“Ketika ada kesempatan untuk mendatangkan pemain bagus, manajemen menanyakan kepada saya apakah mau merekrutnya dan saya katakan bagus. Pemain ini bagus,” terangnya.

Terlebih, Eliano adalah sosok pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Saat bersama Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Eliano di tempatkan sebagai gelandang tengah, meski posisi murninya sebagai winger.