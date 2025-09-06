Pemain Baru Persib Adam Przbek Cedera, Bojan Hodak Sampaikan Pembelaan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akhirnya mengakui bahwa penjaga gawang anyarnya Adam Przybek asal Wales mengalami cedera serius. Alhasil, Adam pun tak kunjung mendapatkan debut di BRI Super League 2025/26.

Kiper berusia 25 tahun itu mengalami cedera engkel di sesi latihan, membuatnya harus menepi, posisinya di bawah mistar sementara digantikan Teja Paku Alam.

Kepastian Adam cedera disampaikan langsung pelatih kiper Persib Mario Jozic. Tim kini menantikan kesembuhan dan kontribusi sang pemain.

“Semuanya oke, satu-satunya masalah adalah Adam karena cederanya. Tapi dia mengalami cedera karena melakukan tendangan, bukan karena ada benturan dengan pemain lain. Saya sangat puas dengan pemain terutama dengan Fitrah, Teja dan Raka. Sekarang kami hanya perlu menunggu Adam, kapan dia bisa kembali pasca cedera,” kata Jozic di Bandung, Sabtu (6/9/2025).

Ditemui terpisah, pelatih Persib Bojan Hodak tak mau menganggap cederanya Adam Przybek sebagai sebuah kehilangan.

Kata Hodak, ini adalah dinamika nyata dalam mengelola sebuah tim berkompetisi di level tertinggi. Pelatih dituntut cermat saat ada pemain andalannya yang harus absen.

“Saya tidak bisa mengatakan ini adalah kehilangan, karena ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa diprediksi dan cederanya ini tidak beruntung. Kami tidak bisa mengubahnya,” jelas Hodak.

Bagi Hodak, Teja Paku Alam melakukan tugasnya di bawah mistar dengan baik. Itu sebabnya di jajaran kiper timnya harus punya pemain yang kualitasnya sama. Sama seperti musim lalu ketika Maung Bandung punya penjaga gawang Timnas Filipina Kevin Ray Mendoza.