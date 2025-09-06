Persib Akhirnya Mengakui Adam Przybek Cedera Serius

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Penjaga gawang Persib Adam Przybek sampai pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 belum juga menjalani debut resminya.

Didatangkan sebagai pengganti Kevin Ray Mendoza, Adam baru satu kali bermain saat berseragam Persib. Itu pun ketika turnamen pramusim Piala Presiden.

Setelahnya saat kompetisi Super League dimulai, Adam juga tidak dimainkan karena sanksi larangan bermain sebab akumulasi kartu dari tim sebelumnya yang dia bela.

Hampir satu bulan kompetisi bergulir, Adam masih juga belum dimainkan. Posisi kiper dalam tiga pertandingan terakhir diserahkan kepada Teja Paku Alam, yang tampil cukup baik

Banyak Bobotoh—julukan suporter Persib—yang mempertanyakan keberadaan pemain asal Wales itu.

Fisioterapis Persib Geraldo Santos pun memberi penjelasan ihwal kondisi Adam.

Geraldo mengatakan, Adam Przybek didera cedera serius di bagian ligamen pergelangan kaki. Cedera tersebut mengharuskan pemain berusia 25 tahun itu absen dan menjalani pemulihan.

“Adam memiliki cedera ligamen di pergelangan kaki. Sudah dalam proses transisi dan mulai minggu depan dia sudah mulai akan latihan ringan,” kata Geraldo di Bandung, Sabtu (6/9/2025).