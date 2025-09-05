Sebelum ke Persib, Thom Haye Sempat Minta Bocoran Gaya Kepelatihan Bojan Hodak ke Marc Klok

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapten Persib Marc Klok kini punya rekan baru dari Timnas Indonesia yang bergabung dengan Pangeran Biru.

Thom Haye, pemain diaspora itu kini membela Persib Bandung sebagai pelabuhan pertamanya di Liga Indonesia.

Sosok gelandang berusia 30 tahun itu bisa menjadi rekan duet Klok, sama seperti saat membela Timnas Indonesia.

Klok mengatakan, ada komunikasi antara dia dan Haye saat pemain berjuluk ‘The Profesor’ itu memutuskan menerima pinangan Persib.

Haye, kata Klok, banyak meminta masukan dan menggambarkan sosok pelatih anyarnya, Bojan Hodak. Kehadiran Klok pun cukup membantu Haye, yang terbilang ‘pemain baru’ di kompetisi Liga Indonesia.

“Dia minta masukan, menggambarkan pelatih, tim seperti apa, pemain di dalam seperti apa, dan saya senang bisa berbahasa Belanda sekarang, karena itu sangat baik buat timnas,” kata Klok, Jumat (5/9/2025).

Marc Klok dan Thom Haye memiliki hubungan yang cukup dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keduanya sama-sama berdarah Belanda dan pernah bermain di Belanda sebelum membela Persib Bandung.

Kehadiran Thom Haye di Persib semakin mempererat hubungan mereka, apalagi Klok dikenal sebagai sosok yang membantu pemain baru beradaptasi, terutama yang berasal dari luar Indonesia.