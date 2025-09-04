JPNN.com

Kamis, 04 September 2025 – 19:50 WIB
Bojan Hodak: Andrew Jung dan Federico Barba Masih Masa Adaptasi di Persib - JPNN.com Jabar
Bek Persib Federico Barba menggiring bola dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Rabu (3/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkapkan kedua pemain anyarnya Andrew Jung dan Federico Barba masih dalam tahap adaptasi.

Pelatih berpaspor Kroasia itu berharap proses adaptasi keduanya tak memakan waktu lama. Pasalnya, peran keduanya cukup dibutuhkan tim untuk berlaga di Indonesia Super League dan AFC Champions League Two.

"Andrew (Jung) karena dia baru tiba sehari yang lalu dan dia sedikit kelelahan akibat perjalanan. Dia juga hari ini ada sedikit masalah di perutnya,” tutur Bojan dikutip Kamis (4/9/2025).

Senada dengan Andrew, kata Bojan, untuk Federico Barba sedikit mengalami masalah di bagian perut.

“Kondisi Barba bagus, hari ini dia berlatih dan semua pemain Eropa ketika dia datang itu kerap merasakan masalah di perutnya. Itu normal, ketika datang ke belahan bumi lainnya dan Anda harus bisa beradaptasi dengan cuaca, makanan, dan lainnya,” kata Bojan.

Diketahui, Persib Bandung kembali memanaskan ‘mesinnya’ pasca ditundanya pertandingan pekan ke-4 BRI Super League 2025/25 melawan Borneo FC.

Para pemain menjalani sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (3/9/2025) malam.

Dalam sesi latihan, tidak seluruh pemain hadir. Ada tujuh pemain yang pergi membela Tim Nasional dalam agenda FIFA Matchday.

Pelatih Persib mengabarkan kondisi tim, termasuk pemain baru Andrew Jung dan Federico Barba.
