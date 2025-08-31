JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Detik-detik Terakhir Penutupan Bursa Transfer Pemain, Persib Rekrut Eliano Reijnders & Andrew Jung

Detik-detik Terakhir Penutupan Bursa Transfer Pemain, Persib Rekrut Eliano Reijnders & Andrew Jung

Minggu, 31 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Detik-detik Terakhir Penutupan Bursa Transfer Pemain, Persib Rekrut Eliano Reijnders & Andrew Jung - JPNN.com Jabar
Bek kanan Timnas Indonesia, Eliano Reijnders, diumumkan sebagai rekrutan anyar klub Persib Bandung. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali mengumumkan perekrutan pemain baru menjelang penutupan jendela transfer Super League 2025/26.

Tambahan dua orang pemain baru didatangkan dari Perancis dan Finlandia. Mereka adalah Andrew Patrick Jung berposisi penyerang dan Eliano Reijnders, yang tak lain bek kanan Timnas Indonesia. 

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, kedatangan Andrew Jung melengkapi regulasi kuota pemain asing PT Liga Indonesia Baru (LIB). 

Baca Juga:

Dengan kehadiran Jung, total kini Persib memiliki 11 pemain asing yang akan memperkuat tim di ajang Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Deretan nama internasional itu adalah Wiliam Moreira Da Silva Marcilio (Brasil), Luciano "Lucho" Guaycochea (Argentina), Julio Cesar de Freitas Filho (Brasil), Rosembergne "Berguinho" da Silva (Brasil). 

Kemudian, Uilliam Barros Pereira (Brasil), Ramon "Tanque" De Andrade Souza (Brasil), Adam Przybek (Inggris), Patricio Martin Matricardi (Argentina), Frans Putros Dhia Jirjis Haddad (Irak), dan Federico Barba (Italia).

Baca Juga:

Patrick Jung, Pemain Perancis Pertama Milik Persib

Andrew Patrick Jung adalah penyerang asal Perancis kelahiran Remiremont, 8 Oktober 1997.

Persib Bandung mendatangkan dua pemain baru di detik-detik terakhir penutupan bursa transfer Super League 2025/26.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pt persib bermartabat pemain baru persib striker persib bursa transfer persib eliano reijnders patrick jung pemain perancis bek timnas indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU