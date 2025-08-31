Jelang Penutupan Bursa Transfer, 3 Pemain Ini Bakal Dipinjamkan Persib ke Malut United dan Persik

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Bursa transfer pemain Super League musim 2025/26 akan segera ditutup pada Minggu (31/8/2025) tengah malam ini.

Menjelang penutupan, Persib Bandung masih melakukan pergerakan dalam perburuan pemain.

Salah satu rumor yang beredar ialah kepergian tiga penggawa yang dilepas dengan status pinjaman/loan.

Dalam informasi yang beredar, pelatih Bojan Hodak memutuskan untuk meminjamkan tiga pemain lokal, mereka adalah Henhen Herdiana, Dimas Drajad, dan Dedi Kusnandar.

Rumor ini semakin dikuatkan dengan ketidakhadiran Dedi Kusnandar dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (30/8/2025).

Hodak mengatakan, ada tiga pemain yang akan dipinjamkan ke klub lain demi menit bermain. Meski begitu, ia tak menyebutkan siapa saja anak asuh yang dimaksud.

"Untuk ini, saya rasa lebih baik ditanyakan ke Adhitia karena tadi malam dia bekerja sampai tengah malam, tetapi ada tiga pemain yang dipinjamkan," kata Hodak di Bandung, Minggu (31/8).

Juru taktik asal Kroasia itu pun memberi sinyal kuat sejumlah pemain lokal yang akan dipinjamkan ke klub lain adalah Dedi Kusnandar, Dimas Drajad, dan Henhen Herdiana.