Komentar Bojan Hodak Soal Rumor Eliano Reijnders Merapat ke Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan jasa pemain muda Timnas Indonesia Eliano Reijnders.

Pemain berposisi winger itu disebut-sebut datang ke Persib dengan status pinjaman.

Berdasarkan laman transfermrkt, persentase peluang terjadinya transfer Eliano sebesar 77 persen.

Pemain berusia 24 tahun itu, dipinjam dari klub PEC Zwolle yang bermain di Eredivisie.

Kabar kepindahan Eliano ke Liga Indonesia pun sudah banyak diberitakan media Belanda.

Seasia Goal bahkan menyebut Eliano dipinjam Persib dari Zwolle, sekalipun adik dari Tijjani Reijnders itu masih terikat kontrak dengan Zwolle sampai 2027.

Eliano disebut tak ada dalam rencana Zwolle musim ini. Dia selalu menjadi pemain pengganti dalam tiga pertandingan yang sudah dimainkan Liga Belanda.

Merespons hal ini, Pelatih Persib Bojan Hodak berkelakar apakah pemain tersebut memiliki paspor atau tidak. Jikalau punya, maka peluang datang ke Bandung cukup besar.