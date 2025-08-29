Manajemen Persib Sampaikan Alasan Pinjamkan Zalnando Ke Persita Tangerang

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung memutuskan untuk melepas bek kiri Zalnando ke Persita Tangerang dengan status pinjamkan hingga akhir kompetisi Super League 2025/26.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, keputusan ini telah melalui diskusi dengan jajaran pelatih, termasuk Bokan Hodak, yang mempertimbangkan aspek teknis serta kebutuhan pengembangan pemain.

"Setelah berdiskusi dengan tim pelatih dan mempertimbangkan kesempatan bermainnya, Persib memutuskan untuk meminjamkan Zalnando. Kami berharap, ia mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Persita, sehingga dapat berdampak positif bagi perkembangan kariernya," kata Adhitia dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).

Sejak bergabung dengan Maung Bandung pada 2019, Zalnando telah berkontribusi dalam berbagai momen penting, termasuk saat ikut mengantarkan Persib mempertahankan gelar juara kompetisi Liga 1 pada musim 2024/2025 setelah dipulangkan dari masa pinjaman di PSIS Semarang.

Namun, pada awal musim 2025/2026, Zalnando belum mencatatkan menit bermain dalam tiga laga yang sudah dijalani Persib.

Oleh karena itu, manajemen bersama tim pelatih menilai peminjaman ke Persita menjadi langkah terbaik agar sang pemain tetap berkembang.

"Persib memberikan dukungan penuh kepada Zalnando selama memperkuat Persita Tangerang. Kami percaya keputusan ini akan memberikan manfaat ganda, baik bagi perkembangan individu Zalnando maupun strategi manajemen skuat Persib," tambah Adhitia.

Kedatangan sejumlah pemain anyar Persib pun memberi dampak kepada pemain lokal.