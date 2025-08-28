Manajemen Ungkap Alasan Thom Haye Mau Bergabung dengan Persib

JPNN.com

Kamis, 28 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Thom Haye resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung. Foto: Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye resmi berlabuh di Persib Bandung. Haye diikat dengan durasi kontrak dua musim dan akan mengisi posisi lini tengah tim.

Kepindahan pemain berusia 30 tahun itu cukup mengejutkan. Pasalnya, Thom banyak dikaitkan dengan klub luar negeri dan Liga 1 lainnya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan buka suara soal faktor yang membuat Thom Haye memilih bergabung dengan skuad Maung Bandung.

Menurut Adhitia, Persib tak menawarkan sesuatu yang berlebihan. Namun klub kebanggaan Bobotoh itu memang memiliki daya tarik tersendiri yang sulit ditolak pemain berjuluk ‘The Profesor’ itu.

“Persib adalah tim besar. Kami punya value, punya magnet yang kuat tanpa mengurangi respek terhadap klub lain,” kata Adhitia di Bandung, Kamis (28/8/2025).

Dia menyebut fanatisme Bobotoh menjadi salah satu daya tarik utama, termasuk jumlah pendukung Persib yang sangat besar.

“Jumlah fan kami itu terbesar nomor dua di Asia dan nomor satu di Asia Tenggara. Itu juga jadi magnet tersendiri,” ujarnya.

Selain dukungan suporter, keseriusan manajemen dalam membentuk tim kompetitif juga menjadi pertimbangan Haye.

Manajemen mengungkap tawaran yang diberikan kepada gelandang Timnas Indonesia Thom Haye sampai bisa dapatkan jasanya.
