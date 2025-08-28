Soal Gaji Thom Haye, Manajemen Persib: Mahal itu Relatif Ya

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung secara mengejutkan mendatangkan gelandang Timnas Indonesia Thom Haye sebagai amunisi baru di kompetisi Super League 2025/26.

Kedatangannya dinanti-nanti Bobotoh—julukan suporter Persib—sebagai Haye adalah playmaker Garuda Indonesia. Pertahanannya di lini tengah, kadang menyulitkan lawan untuk menembusnya.

Pemain yang akrab disebut 'The Profesor' itu dijadwalkan tiba di Bandung pada Jumat (29/8/2025).

Seusai diumumkan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), banyak netizen yang berasumsi jika Thom Haye dibayar dengan gaji tinggi.

Gaji Thom Haye bahkan disebut-sebut sebagai yang paling tinggi di Liga Indonesia.

Merespons hal ini, Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan tak membantah perihal informasi tersebut.

Menurut Adhitia, nominal gaji pemain tak pernah diungkap manajemen kepada publik. Hanya saja mahal dan mudah itu relatif.

"Aduh, kalau mahal itu kan sebenarnya relatif ya sebetulnya, tetapi kami nggak mau masuk ke ranah sana, kami bersyukur lah bisa bawa Thom Haye," kata Adhitia ditemui di Bandung, Kamis (28/8/2025).