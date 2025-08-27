Persib Resmi Umumkan Perekrutan Thom Haye & Federico Barba

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 16:25 WIB
Pengumuman gelandang Timnas Indonesia Thom Haye dan Federico Barba sebagai rekrutan baru Persib Bandung disampaikan melalui siaran di TVRI Jabar, Rabu (27/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menjelang penutupan bursa transfer Super League 2025/26, Persib mengumumkan perekrutan pemain baru. 

Dua pemain langsung didatangkan, yakni Federico Barba dan Thom Haye. 

Pengumuman perekrutan Federico Barba dan Thom Haye diumumkan melalui tayangan video yang disiarkan di saluran TVRI Jabar pada Rabu (27/8/2025) pukul 15.35 WIB. 

Profil Federico Barba

Federico Barba adalah pemain asing ke-10 yang dimiliki Persib di musim ini. Pemain kelahiran Roma, 1 September 1993 ini bergabung dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama klub Swiss, FC Sion, berakhir pada Juli 2025.

Pemain berposisi bek tengah ini akan memperkuat Persib dengan durasi kontrak 1 tahun. 

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, menyampaikan sambutan hangat atas kehadiran Barba. 

"Wilujeng sumping, Federico Barba. Persib dengan tangan terbuka menyambut kedatanganmu. Kami percaya pengalaman dan kualitas yang kamu miliki akan memberikan kontribusi penting bagi tim di musim ini," kata Adhit dalam keterangannya. 

