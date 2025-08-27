Bocoran Pemain Baru Persib yang Akan Diumumkan Sore Ini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dikabarkan akan memperkenalkan pemain barunya pada sore ini, Rabu (27/8/2025).

Hingga kini, identitas pemain yang dimaksud masih dirahasiakan.

Rumor soal kedatangan pemain anyar ini pun sudah beredar sejak pekan lalu.

Beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan Persib, mulai dari gelandang naturalisasi Thom Haye, bek asal Italia Federico Barba, hingga pemain asal Australia Reno Piscopo.

Pelatih Persib Bojan Hodak, sebelumnya hanya memberi sinyal bahwa akan ada tambahan amunisi baru. Namun, ia enggan menyebutkan nama pemain yang dimaksud.

"Mungkin akan ada 1-2 pemain tapi kita akan lihat nanti," kata Bojan, beberapa waktu lalu.

Sementara Persib menyebut, pengumuman pemain baru akan disiarkan di layar TVRI Jawa Barat pada pukul 15.30 WIB.

"Persib akan mengumumkan pemain barunya pada Rabu, 27 September 2025 pukul 15.30 WIB melalui layar TVRI Jawa Barat," ucap Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama.