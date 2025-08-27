JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Bocoran Pemain Baru Persib yang Akan Diumumkan Sore Ini

Bocoran Pemain Baru Persib yang Akan Diumumkan Sore Ini

Rabu, 27 Agustus 2025 – 13:00 WIB
Bocoran Pemain Baru Persib yang Akan Diumumkan Sore Ini - JPNN.com Jabar
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung dikabarkan akan memperkenalkan pemain barunya pada sore ini, Rabu (27/8/2025).

Hingga kini, identitas pemain yang dimaksud masih dirahasiakan. 

Rumor soal kedatangan pemain anyar ini pun sudah beredar sejak pekan lalu.

Baca Juga:

Beberapa nama yang sempat dikaitkan dengan Persib, mulai dari gelandang naturalisasi Thom Haye, bek asal Italia Federico Barba, hingga pemain asal Australia Reno Piscopo. 

Pelatih Persib Bojan Hodak, sebelumnya hanya memberi sinyal bahwa akan ada tambahan amunisi baru. Namun, ia enggan menyebutkan nama pemain yang dimaksud.

"Mungkin akan ada 1-2 pemain tapi kita akan lihat nanti," kata Bojan, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga:

Sementara Persib menyebut, pengumuman pemain baru akan disiarkan di layar TVRI Jawa Barat pada pukul 15.30 WIB. 

"Persib akan mengumumkan pemain barunya pada Rabu, 27 September 2025 pukul 15.30 WIB melalui layar TVRI Jawa Barat," ucap Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhi Pratama.

Pemain baru Persib Bandung sore ini akan diumumkan oleh manajemen. Sejumlah rumor nama beredar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pemain baru pelatih persib pemain baru persib bojan hodak bursa transfer persib thom haye federico barba reno piscopo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU