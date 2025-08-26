Curhat Marc Klok Seusai Gagal Cetak Gol Penalti ke Gawang PSIM

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok tak bisa menyembunyikan penyesalannya usai gagal mencetak gol penalti ke gawang PSIM Yogyakarta.

Gol penentu kemenangan Persib itu gagal di depaan mata dan laga harus berakhir imbang 1 – 1. Marc Klok yang ditunjuk sebagai eksekutor bola penalti di menit 90+10’ gagal mengeksekusi tendangannya menjadi gol.

Penjaga gawang PSIM Cahya Supriadi berhasil membaca arah bola dan langsung menghalaunya.

Baca Juga: Polda Jabar Pastikan Stok Beras di Bandung Raya Aman

Klok mengatakan, kegagalannya mencetak gol penalti adalah kesalahan yang harus dia perbaiki. Seandainya, tendangan 12 pasnya itu bersarang di gawang, maka timnya bisa membawa pulang poin maksimal.

Dia juga marah dan kesal kepada diri sendiri, sebab Klok termasuk pemain yang jarang gagal mengeksekusi bola penalti.

“Saya marah kepada diri sendiri, (biasanya) tidak pernah gagal. Kami seharusnya menang, kalau saja saya cetak gol, kami menang,” kata Klok penuh sesal, Selasa (26/8/2025).

Adapun ini menjadi kegagalan kedua Persib meraih kemenangan di laga tandang BRI Super League 2025/26.

Dua tim promosi lah yang menjegal raihan positif skuad asuhan Bojan Hodak itu, mereka yakni Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta.