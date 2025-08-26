Respons Bojan Hodak Soal Rumor Thom Haye Merapat ke Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung lagi-lagi dikaitkan dengan pemain label tim nasional dalam perburuan penggawa baru.

Menjelang berakhirnya bursa transfer pemain, Persib terang-terangan akan mendatangkan amunisi baru.

Tidak cukup dengan sembilan pemain asing yang sudah datang, pelatih Bojan Hodak berencana untuk melengkapi kuota legiun asing itu.

Belakangan beredar rumor, jika pemain baru yang dimaksud adalah Thom Haye. Pemain naturalisasi yang juga membela Timnas Indonesia itu disebut-sebut akan menjadi bagian dari skuad berjuluk Maung Bandung ini.

Status Thom Haye sendiri kini free alias tidak ada klub. Terakhir dia bermain di Liga Belanda untuk Almere City FC.

Saat dikonfirmasi, Hodak mengaku tidak tahu mengenai informasi soal Thom Haye. Ia tidak membantah, tapi juga tak membenarkannya.

“Sejujurnya saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau Thom Haye,” kata Hodak di Bandung, Selasa (26/8/2025).

Namun, Hodak memastikan, akan ada pemain baru yang direkrut Persib untuk musim ini. Ia tak membocorkan ihwal identitas pemain yang dimaksud, apakah asing atau lokal.