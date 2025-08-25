2 Algojo Persib Gagal Mengeksekusi Bola Penalti, Bojan Hodak Janjikan Evaluasi

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:00 WIB
Penyerang Persib Ramon "Tanque" De Andrade Souza berupaya menjangkau bola pada pertandingan pekan ketiga Super League 2025/26 melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu (24/8/2025). Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung harus membuang kesempatan saat dua tendangan penalti gagal dieksekusi menjadi gol pada pertandingan melawan PSIM Yogyakarta.

Laga pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 itu berakhir dengan skor imbang 1 – 1. Tuan rumah PSIM berhasil mencuri gol lebih dulu lewat tendangan penalti yang dicetak Ze Valente.

Pada laga kemarin, Maung Bandung seharusnya bisa meraih kemenangan, seandainya dua tendangan penalti berhasil dicetak dengan baik.

Kesempatan pertama datang setelah bek PSIM Reva Adi Utama, dianggap melakukan handsball di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih berdasarkan pemeriksaan melakukan VAR (Video Assistant Referee) di menit 70.

Uilliam Barros yang ditunjuk sebagai eksekutor, menendang bola terlalu tinggi di atas gawang. Kesempatan menyamakan kedudukan pun hilang.

Di menit 90+10, Persib kembali mendapat tendangan penalti setelah Frans Putros ditekel oleh Reva Adi Utama di dalam kotak penalti.

Lagi-lagi, kesempatan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kali ini, Marc Klok juga gagal mengeksekusi tendangan penalti setelah bola dihalau oleh Cahya Supriadi.

Kegagalan dua penggawa Persib menendang bola penalti pun mendapat respons serius dari pelatih Bojan Hodak.

Pelatih Persib Bojan Hodak bicara penyebab kegagalan Marc Klok dan Uilliam Barros dalam mencetak dua bola penalti saat melawan PSIM Yogyakarta.
