Supian Suri Siap Undang Miliano Jonathans untuk Memotivasi Atlet Muda Kota Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri mengaku siap mengundang Miliano Jonathans untuk hadir di Kota Depok.

Diketahui, Miliano Jonathans merupakan pesepak bola kelahiran Arnhem Belanda yang memiliki darah Indonesia, dari nenek di pihak ayahnya yang berasal dari Depok.

Supian menyebut, undangan tersebut akan menyesuaikan dengan jadwal kesibukan sang atlet.

“Prioritas beliau tentu ke PSSI dulu. Kalau ada momen kosong, kami akan undang ke Depok,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran Miliano Jonathans di Depok akan memberikan motivasi besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk semakin giat berolahraga.

“Anak-anak kami butuh teladan. Dengan hadirnya Miliano Jonathans, mereka akan semakin bersemangat berlatih,” terangnya.

Dirinya menambahkan pemerintah kota terbuka untuk menghadirkan figur-figur inspiratif dalam berbagai kesempatan.

“Bukan hanya atlet, tetapi juga tokoh yang bisa memberikan energi positif kepada masyarakat,” tuturnya.