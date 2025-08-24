KDM Janjikan Bonus Rp500 Ribu untuk Setiap Pencetak Gol di Liga 4 Asosiasi PSSI Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghadiri pembukaan Liga 4 Asosiasi PSSI Kota Depok yang digelar di Stadion Merpati, Kota Depok.

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan agar Depok ke depan memiliki fasilitas olahraga yang lebih representatif, termasuk stadion yang layak bagi pembinaan maupun penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

"Kami doakan ke depan Depok punya stadion yang baik dan punya klub yang baik," ucapnya.

Dirinya juga memberikan semangat kepada masyarakat agar Kota Depok semakin maju dan sejahtera, juga bahagia rakyatnya dan berjaya olahraganya.

"Semangat semuanya, semoga Depok ke depan makin maju, makin sejahtera rakyatnya, bahagia olahraganya, dan berjaya sepak bolanya," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, dirinya juga memberikan insentif khusus bagi para pemain yang tampil dalam Liga 4 Asosiasi PSSI Kota Depok.

Dedi Mulyadi juga menjanjikan bonus uang tunai sebesar Rp 500 ribu bagi setiap pemain yang berhasil mencetak gol sepanjang turnamen berlangsung. (mcr19/jpnn)