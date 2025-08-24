JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga KDM Janjikan Bonus Rp500 Ribu untuk Setiap Pencetak Gol di Liga 4 Asosiasi PSSI Depok

KDM Janjikan Bonus Rp500 Ribu untuk Setiap Pencetak Gol di Liga 4 Asosiasi PSSI Depok

Minggu, 24 Agustus 2025 – 16:00 WIB
KDM Janjikan Bonus Rp500 Ribu untuk Setiap Pencetak Gol di Liga 4 Asosiasi PSSI Depok - JPNN.com Jabar
Ketua PSSI Erick Thohir, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wali Kota Depok Supian Suri saat pembukaan Liga 4 Asosiasi PSSI Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menghadiri pembukaan Liga 4 Asosiasi PSSI Kota Depok yang digelar di Stadion Merpati, Kota Depok.

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menyampaikan harapan agar Depok ke depan memiliki fasilitas olahraga yang lebih representatif, termasuk stadion yang layak bagi pembinaan maupun penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

"Kami doakan ke depan Depok punya stadion yang baik dan punya klub yang baik," ucapnya.

Baca Juga:

Dirinya juga memberikan semangat kepada masyarakat agar Kota Depok semakin maju dan sejahtera, juga bahagia rakyatnya dan berjaya olahraganya.

"Semangat semuanya, semoga Depok ke depan makin maju, makin sejahtera rakyatnya, bahagia olahraganya, dan berjaya sepak bolanya," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, dirinya juga memberikan insentif khusus bagi para pemain yang tampil dalam Liga 4 Asosiasi PSSI Kota Depok.

Baca Juga:

Dedi Mulyadi juga menjanjikan bonus uang tunai sebesar Rp 500 ribu bagi setiap pemain yang berhasil mencetak gol sepanjang turnamen berlangsung. (mcr19/jpnn)

Gubernur Jawa Bart, Dedi Mulyadi janjikan bonus Rp 500 ribu untuk setiap pemain yang mencetak gol pada Liga 4 Asosiasi PSSI Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok dedi mulyadi liga 4 asosiasi PSSI gubernur jawa barat

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU