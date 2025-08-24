Bupati Bogor Cup Tour Malasari Halimun Salak Jadi Sarana Pemerintah Bangkitkan Perekonomian Rakyat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melakukan tour ke Desa Malasari yang dikemas melalui kegiatan Bupati Bogor Cup Tour Malasari Halimun Salak 2025, pada Sabtu (23/8/25).

Agenda ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, memicu pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkenalkan potensi wisata di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

Bupati Bogor Cup Tour Malasari Halimun Salak 2025 merupakan even olahraga berskala nasional yang memperebutkan Piala Bupati Bogor.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Bogor, yang menggelar ajang balap sepeda dengan tema Tour Malasari Halimun Salak.

Terdapat berbagai kategori lomba, mulai dari Road Bike, Mountain Bike, Fun Bike, hingga lomba konten video dan fotografi.

Untuk kategori Road Bike, para peserta dilepas dari Stadion Pakansari dan finis di Desa Malasari. Sementara Fun Bike digelar di Lapangan Citalahab, Desa Malasari.

Event ini diikuti oleh komunitas sepeda dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Tangerang, Banten, Sukabumi, hingga Solo, bahkan salah satu tim terbaik di Indonesia, PRW Pontianak, turut ambil bagian dengan menurunkan pembalap andalannya yang berasal dari Australia.

Kehadiran para atlet dan komunitas ini semakin menegaskan Tour Malasari Halimun Salak sebagai ajang bergengsi di tingkat nasional.