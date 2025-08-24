Erick Thohir Apresiasi Bergulirnya Liga 4 Asosiasi PSSI Depok: Pertama se-Indonesia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebanyak 15 klub sepak bola dari anggota Asosiasi Kota (Askot) PSSI Depok resmi ambil bagian dalam Liga 4 Asosiasi PSSI Kota Depok 2025 untuk memperebutkan Piala Wali Kota Depok.

Kompetisi ini digelar sejak akhir Agustus hingga 27 September mendatang dengan sistem grup dan berlangsung di tiga lapangan berbeda di Kota Depok.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun menghadiri pembukaan Liga 4 Asosiasi PPSI Kota Depok 2025.

“Saya, PSSI dan semua penggemar sepak bola salut kepada Pak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota," ucap Erick Thohir di Stadion Merpati.

Dirinya juga memuji kinerja Wali Kota Depok, Supian Suri yang dinilai peduli dengan perkembangan sepak bola.

"Tadi yang disebut Pak Wali Kota, ini adalah turnamen Liga 4 yang pertama se-Indonesia," ujarnya.

"Luar biasa dan insyallah kami PSSI akan mendukung pembangunan sepak bola di Depok ya," sambungnya.

Sementara itu, Wali Kota Depok, Supian Suri menyampaikan rasa bangga sekaligus syukur karena Depok dipercaya sebagai kota pertama di Indonesia yang menggelar liga bergengsi di level amatir tersebut.