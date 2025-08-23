PSIM Jadikan Laga Lawan Juara Bertahan Persib Sebagai Ajang Pembuktian Kualitas Pemain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

Pertandingan yang digelar di Stadion Sultan Agung Bantul ini mempertemukan dua klub juara antardivisi. Persib adalah juara bertahan Liga 1, sedangkan PSIM kampiun Liga 2 2024/25.

Tak ada keraguan untuk PSIM Yogyakarta menjelang duel melawan Persib.

“Kami menonton pertandingan (Persib), kami mencoba memasukkan kekuatan kami ke dalam permainan dan mengungkap kelemahan lawan,” kata Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (23/8/2025).

Tim tamu Persib, pekan kemarin baru saja menelan kekalahan perdana di Super League. Mereka keok 2 – 1 saat menghadapi Persijap Jepara, yang juga berstatus tim promosi.

Kondisi berbeda justru dialami tuan rumah, PSIM. Dalam dua pertandingan perdana, mereka meraih hasil positif dengan satu kemenangan dan seri.

Meski punya hasil yang lebih bagus ketimbang Persib, van Gastel tidak mau meremehkan Persib. Laskar Mataram—julukan PSIM—mengetahui kedalaman skuad Persib yang dihuni banyak pemain bagus.

“Saya menghormati setiap lawan, terutama jika kami bermain melawan sang juara. Kami harus memberikan mereka semua pujian, tetapi mereka kalah melawan Persijap, ini akan menjadi pertandingan yang menarik bagi kami untuk melawan sang juara,” jelasnya.