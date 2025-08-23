Belajar dari Kekalahan oleh Persijap, Pelatih Persib Tak Ingin Remehkan Tim Promosi PSIM

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan melawan PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

PSIM adalah kampiun Liga 2 musim lalu dan promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia. Dalam dua pertandingan perdana, Laskar Mataram—julukan PSIM—belum menelan kekalahan.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, melawan tim promosi bukanlah hal yang mudah. Ia tak mau meremehkan lawan, sebab kekuatan PSIM yang tak mereka ketahui.

Pernyataan itu terbukti saat Maung Bandung kesulitan mengalahkan Persijap Jepara, pekan lalu. Mereka harus menelan kekalahan 2 – 1 atas Persijap yang juga berstatus sebagai tim promosi.

Hodak menuturkan, PSIM kini bukanlah tim divisi dua. Mereka bertransformasi dan kini sudah satu level dengan Persib.

Laskar Mataram juga dihuni pemain-pemain berpengalaman, seperti Ze Valente, Nermin Haljeta, dan Ezequiel Vidal. Persib wajib waspada dan penilaian pelatih asal Kroasia itu adalah PSIM tim yang berbahaya.

“Mereka sudah masuk ke divisi teratas. Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman seperti Ze Valente, Haljeta, Vidal, jadi mereka diperkuat pemain yang bagus,” kata Hodak, Sabtu (23/8).

Marc Klok cs, kata Hodak, tak boleh memberi ruang untuk pemain-pemain itu. Kesalahan yang terjadi saat melawan Persijap kemarin, pun jangan terulang.