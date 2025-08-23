Persib Kembali ke Stadion 'Horor' PSIM, Bojan Hodak Berharap Kualitas Rumput Lebih Baik

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.

Laga itu akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (24/8/2025) kick-off 15.30 WIB.

Persib punya kenangan buruk saat tampil di Stadion Sultan Agung. Bukan kekalahan, melainkan pemain yang cedera serius dikarenakan kondisi rumput stadion yang buruk.

Pada laga Persib melawan Barito Putera di pertandingan pekan ke-15 Liga 2024/25, gelandang senior Dedi Kusnandar harus ditandu keluar karena mengalami patah tulang fibula.

Pergelangan kaki Dado—sapaan akrab Dedi Kusnandar—tertahan dan tertekuk, ketika berusaha mengambil bola yang sedang digiring Rahmat Santoso di menit 46.

Dado pun harus menepi hingga akhir musim sebab menjalani pemulihan pascaoperasi.

Tak belajar dari cedera Dado, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku regulator kompetisi Super League, justru kembali memberi izin Stadion Sultan Agung sebagai lokasi pertandingan sepak bola.

Tuan rumah PSIM Yogyakarta menggunakan stadion berkapasitas 35 ribuan itu sebagai markas mereka.