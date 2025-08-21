Persib Berencana Lengkapi Kuota 11 Pemain Asing

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berencana menambah amunisi baru di bursa transfer paruh musim. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi atas penampilan sejumlah pemain yang dinilai belum konsisten di beberapa posisi.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib berencana melengkapi kuota 11 pemain asing.

Diketahui, saat ini Persib baru memiliki sembilan legiun asing. Artinya, masih tersisa dua penggawa lain untuk mengisi slot sesuai regulasi.

Sembilan pemain asing itu adalah Wiliam Marcilio, Lucho Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, Uilliam Barros, Ramon Tanque, Adam Przybek, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

“Untuk pemain baru, tunggu aja, tapi konsisten awal bulan kami lagi cari pemain baru dan kami berharap sebelum windows transfer ditutup di akhir Agustus ada kabar lah pemain baru ditunggu aja," kata Adhitia di Bandung, Kamis (21/8/2025).

Adhitia mengakui, mencari pemain baru di tengah jalannya kompetisi memang tidak mudah. Namun, menurutnya peluang masih terbuka mengingat kompetisi Eropa baru akan bergulir.

"Sulit dan ga sulit sebenarnya. Karena kan kompetisi di Eropa juga belum berjalan. Kita lihat potensi-potensi yang dimiliki," jelasnya.

Soal posisi mana yang paling mendesak untuk diperkuat, ia menyerahkan sepenuhnya pada hasil evaluasi pelatih Bojan Hodak.