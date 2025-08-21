JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Berencana Lengkapi Kuota 11 Pemain Asing

Persib Berencana Lengkapi Kuota 11 Pemain Asing

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:21 WIB
Persib Berencana Lengkapi Kuota 11 Pemain Asing - JPNN.com Jabar
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berencana menambah amunisi baru di bursa transfer paruh musim. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi atas penampilan sejumlah pemain yang dinilai belum konsisten di beberapa posisi.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan, Persib berencana melengkapi kuota 11 pemain asing.

Diketahui, saat ini Persib baru memiliki sembilan legiun asing. Artinya, masih tersisa dua penggawa lain untuk mengisi slot sesuai regulasi.

Baca Juga:

Sembilan pemain asing itu adalah Wiliam Marcilio, Lucho Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, Uilliam Barros, Ramon Tanque, Adam Przybek, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

“Untuk pemain baru, tunggu aja, tapi konsisten awal bulan kami lagi cari pemain baru dan kami berharap sebelum windows transfer ditutup di akhir Agustus ada kabar lah pemain baru ditunggu aja," kata Adhitia di Bandung, Kamis (21/8/2025).

Adhitia mengakui, mencari pemain baru di tengah jalannya kompetisi memang tidak mudah. Namun, menurutnya peluang masih terbuka mengingat kompetisi Eropa baru akan bergulir.

Baca Juga:

"Sulit dan ga sulit sebenarnya. Karena kan kompetisi di Eropa juga belum berjalan. Kita lihat potensi-potensi yang dimiliki," jelasnya.

Soal posisi mana yang paling mendesak untuk diperkuat, ia menyerahkan sepenuhnya pada hasil evaluasi pelatih Bojan Hodak.

Persib Bandung berpeluang menambah amunisi baru di bursa transfer paruh musim. Begini penjelasan manajemen.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib pemain baru persib pemain asing regulasi pemain asing pemain asing persib pt persib bandung bermartabat bursa transfer persib kuota pemain asing

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU