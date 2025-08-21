Patrick Kluivert Beri Kesempatan, Marc Klok Siap Berikan yang Terbaik untuk Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelandang Persib Marc Klok kembali mendapat panggilan PSSI untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam pertandingan persahabatan.

Skuad asuhan Patrick Kluivert itu akan menjalani FIFA Match Day melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.

Ini adalah kesempatan pertama Marc Klok membela Garuda Indonesia, di era kepelatihan Patrick Kluivert. Klok sebelumnya bermain untuk timnas saat masih dilatih oleh Shin Tae-yong (STY).

Terakhir kali Marc Klok dipanggil Timnas Indonesia yaitu pada Maret 2024 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Saat itu, Klok hanya duduk di bangku cadangan. Laga terakhirnya bersama Garuda berlangsung dua tahun sebelumnya, di Piala Asia 2023.

Dalam pertandingan melawan Irak di Qatar, Klok masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-76.

Klok mengatakan, kerja kerasnya di level klub terbayarkan. Dia akhirnya bisa kembali membela Indonesia di kancah internasional.

“Saya sangat senang dan bangga dalam waktu yang sama. Ini adalah hasil kerja keras dalam beberapa bulan dan bahkan tahun lalu, saya memiliki target untuk bisa bermain sebanyak mungkin,” kata Klok ditemui di Bandung, Kamis (21/8/2025).