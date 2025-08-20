JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Akhirnya Marck Klok Kembali Dapat Panggilan Timnas Indonesia

Akhirnya Marck Klok Kembali Dapat Panggilan Timnas Indonesia

Rabu, 20 Agustus 2025 – 18:57 WIB
Akhirnya Marck Klok Kembali Dapat Panggilan Timnas Indonesia - JPNN.com Jabar
Gelandang Persib Marc Klok mendapat panggilan Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Match Day, September mendatang. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memanggil empat pemain Persib Bandung untuk bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam dua agenda berbeda.

Beckham Putra dan Marc Klok dipanggil untuk timnas senior asuhan pelatih Patrick Kluivert. Mereka akan memainkan dua pertandingan persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025.

Pada masa jeda internasional ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, 5 dan 8 September 2025.

Baca Juga:

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat PSSI bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025 yang disampaikan langsung kepada Persib. 

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut, dikutip Rabu (20/8).

Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Kedua pemain akan mulai bergabung sejak 1 September 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu.

Baca Juga:

Sementara dua pemain lainnya yang juga dipanggil timnas adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

Mereka akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 untuk menjalani pemusatan latihan dan babak kualifikasi Piala Asia U23 2026.

PSSI memanggil empat pemain Persib Bandung untuk bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam dua agenda berbeda.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib timnas indonesia marc klok pssi pemain persib kakang rudianto FIFA Matchday beckham putra Robi Darwis panggilan timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU