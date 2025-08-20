Akhirnya Marck Klok Kembali Dapat Panggilan Timnas Indonesia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI memanggil empat pemain Persib Bandung untuk bergabung dengan Tim Nasional (Timnas) Indonesia dalam dua agenda berbeda.

Beckham Putra dan Marc Klok dipanggil untuk timnas senior asuhan pelatih Patrick Kluivert. Mereka akan memainkan dua pertandingan persahabatan di jeda internasional pada awal September 2025.

Pada masa jeda internasional ini, Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kuwait dan Lebanon pada pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, 5 dan 8 September 2025.

Pemanggilan Beckham dan Klok tertuang dalam surat PSSI bernomor 4336 /AGB/545/VIII-2025, tertanggal 19 Agustus 2025 yang disampaikan langsung kepada Persib.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA 'A' Match pada bulan September 2025 di Surabaya. Maka dengan ini, PSSI memanggil: Sdr. Beckham Putra Nugraha dan Sdr. Marc Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan Tim Nasional Sepakbola Indonesia," demikian petikan surat bertanda tangan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi tersebut, dikutip Rabu (20/8).

Bagi Klok, ini merupakan pemanggilan pertamanya di era kepelatihan Patrick Kluivert. Kedua pemain akan mulai bergabung sejak 1 September 2025 untuk melakukan persiapan terlebih dahulu.

Sementara dua pemain lainnya yang juga dipanggil timnas adalah Kakang Rudianto dan Robi Darwis.

Mereka akan memperkuat Timnas Indonesia U-23 untuk menjalani pemusatan latihan dan babak kualifikasi Piala Asia U23 2026.