Gelandang Persib Beckham Putra Petik Pelajaran Berharga dari Kekalahan Lawan Persijap

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung tak bisa berbuat banyak saat mereka harus menelan kekalahan perdana di BRI Super League 2025/26.

Pasukan Bojan Hodak itu menyerah 1 – 2 saat melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) malam.

Target poin maksimal tak bisa mereka raih dan harus pulang dengan tangan kosong.

Gelandang Persib Beckham Putra yang biasanya tampil cemerlang, pun semalam tak bisa memberi perlawanan lebih kepada tuan rumah.

Pemain yang akrab disapa Etam itu menyampaikan penyesalannya atas kekalahan yang harus mereka terima.

Kata Etam, pemain sudah berusaha bermain dengan maksimal. Beberapa peluang bisa mereka ciptakan, meski belum berbuah gol.

“Ya saya sangat menyesali dengan hasil ini, kami datang tidak untuk kalah. Kami maksimalkan karena kami away jauh juga, kami harus bisa memaksimalkan kondisi fisik juga,” kata Etam.

Jebolan Diklat Persib itu mengungkapkan, kekalahan ini menjadi pelecut ia dan rekan-rekannya untuk bisa berbenah di laga berikutnya kontra PSIM Yogyakarta, Minggu (24/8).