Persijap Ambil Risiko Main Agresif Demi Mengalahkan Persib Bandung

jabar.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara tampil digdaya dengan mengalahkan juara bertahan Persib Bandung 2 – 1. Ini menjadi kemenangan perdana Laskar Kalinyamat di BRI Super League, setelah promosi dari Liga 2.

Carlos Franca dan Sudi Abdallah malam tadi jadi pahlawan Persijap. Setelah kedudukan imbang 1 – 1, tuan rumah justru bisa membalikan keadaan menjadi 2 – 1.

Kesalahan pemain Persib usai Uilliam Barros mencetak gol penalti, dimanfaatkan anak asuh Mario Lemos untuk melakukan serangan balik.

Bola mengarah kepada Sudi Abdallah yang langsung dituntaskan dengan tembakan keras. Laskar Kalinyamat kembali unggul 2 - 1 di menit 90+4.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku bangga dengan kerja keras para pemain. Mereka tak canggung saat berhadapan dengan peraih gelar juara back-to-back Liga 1.

“Ya tentu saja perasaannya selalu baik. Saya pikir saya sangat bangga dengan para pemain. Kami tim baru di Liga 1, kami bisa saja bermain sebentar, tetapi para pemain benar-benar menerima tantangan seperti yang kami katakan,” kata Lemos.

Menurutnya, para pemain tampil begitu luar biasa. Hal itu terbukti dari gol kedua yang dicetak pemain keturunan Burundi, Sudi Abdallah.

“Kami menginginkan tiga poin. Anda tahu (skor) 1 – 1 dan masih bisa bangkit. Itu sungguh luar biasa,” tuturnya.