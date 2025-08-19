Kalah dari Persijap, Bojan Hodak Murka Pemain Persib Keboboloan Gol Akibat Kebodohan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Berstatus sebagai juara bertahan, Persib Bandung gagal menang dan dipermalukan Persijap Jepara dengan skor tipis 1 - 2, Pada laga pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bumi Kartini.

Persib tampil buruk dan sangat memalukan saat menghadapi tim promosi BRI Super League Persijap.

Sebaliknya, Persijap bermain apik dan terus menyerang Persib yang berstatus juara bertahan liga.

Baca Juga: Penyerang Persijap Rosalvo Junior Siap Tebar Ancaman ke Gawang Persib

Bahkan, Persijap lebih dulu unggul melalui sepakan Carlos Franca menit 68.

Striker Persib Uilliam Barros sempat membuat gol penyama kedudukan di menit 90+1 melalui titik putih.

Asa pulang dengan satu poin sempat terjadi setelah Barros berhasil mengeksekusi tendangan penalti. Namun, alih-alih menjaga skor, kesalahan kembali dibuat skuad asuhan Bojan Hodak itu.

Kurang darin satu menit setelah Barros mencetak gol, serangan balik dilakukan Persijap.

Bola mengarah kepada Sudi Abdallah yang langsung dituntaskan dengan tembakan keras. Laskar Kalinyamat kembali unggul 2 - 1 di menit 90+4.