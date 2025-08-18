Bek Persib Frans Putros Bertekad Bawa Pulang 3 Poin dari Markas Persijap

jabar.jpnn.com, JEPARA - Bek asing Persib Frans Putros bertekda membawa pulang kemenangan dari markas Persijap Japara.

Pertandingan pekan ke-2 BRI Super League 2025/26 itu akan digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (18/8/2025) malam.

Putros mengatakan, ia dan rekan-rekannya sudah menganalisa permainan Persijap melalui tayangan video.

Persijap yang merupakan tim promosi berpotensi mengancam Persib dengan ketidaktahuan tim tamu akan kekuatan lawan.

“Kami melakukan persiapan untuk pertandingan liga berikutnya. Kami menganalisa, melakukan latihan dan bersiap untuk pertandingan. Kami akan siap untuk memainkan pertandingan ini,” kata Putros.

Pemain berlabel Timnas Irak itu mengaku, secara pribadi dia tidak mengetahui sejauh mana kedalaman skuad asuhan Mario Lemos itu.

Namun beberapa hari menjelang pertandingan, tim sudah menganalisa calon lawannya melalui cuplikan video yang diputar.

“Saya belum banyak tahu, tetapi kami melihat beberapa cuplikannya, pemainnya, kami menonton mereka tampil di laga sebelumnya dan kami juga fokus kepada tim sendiri. Kami harus berbenah sebagai tim dan juga melakukan itu setiap harinya,” ucap pemilik nomor punggung 55. (mcr27/jpnn)