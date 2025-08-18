Persijap Siap Beri Kejutan Saat Menjamu Persib Bandung

jabar.jpnn.com, JEPARA - Persijap Jepara tengah dalam asa bertahan di kasta tertinggi Liga Indonesia, BRI Super League 2025/26.

Tim promosi itu akan menjamu juara bertahan Persib Bandung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (18/8/2025).

Pada pekan pertama, Persijap sukses menahan imbang PSM Makassar dengan skor 1 – 1. Pemain asal Brasil Carlos Franca jadi pahlawan saat Persijap tengah tertinggal sampai menit 90.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan, timnya semakin percaya diri bisa bersaing di Liga 1 setelah melihat hasil akhir laga kemarin. Begitu juga saat melawan Persib, mereka optimistis poin maksimal bisa diraih.

“Persiapan menurut kami cukup. Setelah main dari Makassar, kami melakukan persiapan yang cukup, dan kami ada pre-season hampir dua bulan, jadi lebih siap untuk pertandingan besok (malam ini),” kata Lemos.

Menurut Lemos, kehadiran suporter di stadion jadi tambahan semangat pemain di atas lapang.

“Pasti siap juga karena akan ada banyak suporter yang mendukung kami, kami akan maksimal,” ujarnya.

Juru taktik asal Portugal itu cukup yakin Persijap bisa mengalahkan tamunya, yang berstatus juara bertahan. Asalkan pemain kerja keras sampai menit akhir, maka akan ada banyak kemungkinan yang terjadi.