Persib Tanpa 2 Pemain saat Tandang ke Persijap Jepara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung pergi ke markas Persijap Jepara memboyong 22 pemain. Dua pemain lainnya terpaksa harus ditinggal di Kota Bandung.

Menjelang laga pekan ke-2 BRI Super League 2025/26, para pemain Persib dalam kondisi prima dan siap tampil maksimal demi bisa membawa pulang poin maksimal.

Pertandingan Persijap vs Persib akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini pada Senin (18/8/2025) kick-off pukul 18.30 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, tim sudah melakukan persiapan maksimal menjelang pertandingan tandang perdananya.

“Persiapannya bagus, semuanya oke, semua pemain sudah pulih setelah mengalami cedera dan sakit. Jadi kami dalam kekuatan penuh dan atmosfernya bagus setelah meraih kemenangan di tiga pertandingan terakhir,” kata Hodak.

Hasil positif di laga sebelumnya melawan Semen Padang dan lulus ke fase grup ACL 2 seusai mengalahkan Manila Digger FC jadi motivasi lebih untuk para pemain.

Hodak ingin anak asuhnya melanjutkan tren positif di setiap pertandingannya.

Di tengah kesiapan tim menjelang laga malam nanti, Hodak menyampaikan bahwa Persib tak bisa diperkuat dua pemainnya, Alfeandra Dewangga dan Adam Przybek.