Persib Bandung Waspadai Kekuatan Tim Promosi Persijap Jepara

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan melakoni laga tandang perdana di musim 2025/26 melawan Persijap Jepara.

Pertandingan pekan ke-2 BRI Super League ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (18/8/2025) pukul 18.30 WIB.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, Persijap Jepara sebagai tim promosi dari Liga 2 itu punya kekuatan tim yang patut diwaspadai.

Tak ada alasan untuk Maung Bandung menyerah dari Laskar Kalinyamat, sekalipun tuan rumah adalah peraih gelar juara 3 Liga 2 2024/25.

Menurut Hodak, tim asuhan Mario Lemos tentu akan bekerja keras agar mereka bisa bertahan di kasta tertinggi Liga Indonesia itu.

Berhasil menahan imbang PSM di pekan perdana membuktikan Persijap adalah tim yang tak boleh diremehkan.

"Ini adalah pertandingan tandang. Persijap merupakan tim baru, mereka baru promosi dan tentunya mereka akan bekerja keras di musim pertamanya," kata Hodak, Minggu (17/8/2025).

Saat melawan PSM Makassar, Persijap hanya bermain dengan 10 pemain. Ketinggalan 1-0, Jepara justru berhasil menyamakan kedudukan di menit akhir pertandingan.