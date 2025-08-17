JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 11:00 WIB
Jadwal Lengkap Pertandingan Persib di AFC Champions League Two, Jumpa Lion City Sailors di Laga Perdana - JPNN.com Jabar
Persib Bandung. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Persib akan mengawali perjuangannya di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 dengan menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Kamis (18/9/2025). 

Seperti diketahui, berdasarkan hasil undian yang dilakukan AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (15/8), Persib tergabung di Grup G bersama Bangkok Umited (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors FC (Singapura).

Bagi Persib, Lion City Sailors FC bukan klub yang baru dihadapi. Di ACL 2 musim lalu, Maung Bandung juga berada satu grup dengan klub ini. 

Dalam dua pertemuan, Pangeran Biru bermain imbang 1-1 di kandang dan mencatat kemenangan 3-2 saat bermain di Singapura. (mcr27/jpnn) 

Berikut jadwal pertandingan lengkap Persib di fase grup AFC Champions League Two 2025/26: 

Persib akan menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors di laga perdana AFC Champions League Two. Berikut jadwal lengkapnya.

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

