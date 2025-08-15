Drawing ACL 2: Persib Bandung Kembali Bertemu Lion City Sailors

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Konfederasi Sepak Bola Asia atau Asian Football Confederation telah rampung menggelar drawing (pengundian) fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26 di Kuala Lumpur, malaysia, Jumat (15/8/2025).

Dalam undian tersebut, Persib Bandung akan bersaing di Grup G bersama tiga wakil Asia Tenggara lainnya.

Tim Asia Tenggara ini adalah Bangkok United (Thailand), Selangor FC (Malaysia), dan Lion City Sailors (Singapura).

Dalam undian berikutnya, Selangor FC dari Malaysia melengkapi posisi kedua grup.

Lion City Sailors kemudian menyusul sebagai tim ketiga, sebelum akhirnya Persib Bandung diumumkan untuk menempati slot terakhir di Grup G.

Hasil ini membuat Grup G menjadi salah satu grup dengan persaingan ketat antarklub Asean, di mana ketiga klub pesaing Persib merupakan kekuatan besar di liganya masing-masing.

Bagi Persib, ini akan menjadi ajang pembuktian untuk bersaing di level Asia untuk dua tahun berturut-turut dimana musim lalu, Maung Bandung gagal total di fase grup ACL 2. (mcr27/jpnn)

Hasil drawing fase grup ACL 2: