Bojan Hodak Sampaikan Catatannya Soal Performa Pemain Asing Persib

Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:10 WIB
Striker Persib Uilliam Barros saat mengecoh lawan dalam pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Manila Digger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Foto: persib.co.id

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil lulus ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) seusai menyingkirkan Manila Digger dengan skor 2 – 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8) malam.

Ini merupakan pertandingan kedua Persib di kompetisi resmi musim 2025/26. Sebelumnya, mereka juga baru saja menang atas Semen Padang 2 – 0 di laga perdana BRI Super League.

Dalam dua pertandingan ini, penyerang asing Uilliam Barros sukses mencetak gol. Uilliam adalah rekrutan anyar Persib asal Brasil yang datang di awal musim, setelah ditinggal Ciro Alves.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun mengomentari performa rekrutan anyarnya, khususnya pemain asing. Total ada sembilan legiun asing yang Hodak datangkan di awal musim ini.

Mereka adalah Wiliam Marcilio, Luciano Guaycochea, Julio Cesar, Berguinho, Uilliam Barros, Ramon Tanque, Adam Przybek, Patricio Matricardi, dan Frans Putros.

Hodak menilai, sejauh ini dia cukup puas atas penampilan para penggawa asing. Meski belum sepenuhnya maksimal, tetapi mereka sesuai ekspektasinya.

“Jika kalian lihat dua sampai tiga pemain bertahan, top, tidak ada masalah. Lucho bermain dengan baik, Berguinho dan Wiliam juga cukup bagus tetapi mereka sedikit mengalami cedera dan belum berada di performa terbaik,” kata Hodak di Bandung, Kamis (14/8).

Selain Uilliam, Wiliam Marcilio adalah pemain lain yang sempat mencetak gol.

Penilaian pelatih Persib Bojan Hodak mengenai performa pemain asing rekrutan anyarnya dalam dua laga perdana.
