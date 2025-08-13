JPNN.com

JPNN.com Jabar Olahraga Persib Lulus ke Fase Grup ACL 2 Seusai Menang atas Manila Digger 2 - 1

Persib Lulus ke Fase Grup ACL 2 Seusai Menang atas Manila Digger 2 - 1

Rabu, 13 Agustus 2025 – 23:55 WIB
Persib Lulus ke Fase Grup ACL 2 Seusai Menang atas Manila Digger 2 - 1 - JPNN.com Jabar
Suasana pertandingan kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) antara Persib vs Manila Digger di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil lulus ke babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2) usai menaklukkan tim asal Filipina Manila Digger dengan skor 2 - 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam. 

Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, tetapi belum membuahkan hasil. 

Peluang berbahaya justru datang lebih dulu dari kubu Manila Digger pada menit ke-21 melalui tendangan Saiko Ceesay yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam. 

Baca Juga:

Tuan rumah baru mendapatkan peluang emas di menit 33 lewat sepakat Berguinho di kotak penalti, tetapi bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger. 

Kebuntuan terpecahkan di menit 38 ketika Luciano Guaycochea melempaskan tembakan jarak jauh. 

Bola sempat terbentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.

Baca Juga:

Memasuki babak kedua, Maung Bandung tetap mendominasi permainan.

Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persib. 

Persib Bandung lulus ke fase grup ACL 2 usai mengalahkan Manila Digger dengan skor 2-1.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   persib afc champions league 2 acl 2 uilliam barros pereira persib vs manila digger persib acl 2 kualifikasi acl 2 fase grup acl 2

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU