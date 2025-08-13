Persib Lulus ke Fase Grup ACL 2 Seusai Menang atas Manila Digger 2 - 1

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persib Bandung berhasil lulus ke babak penyisihan grup AFC Champions League Two (ACL 2) usai menaklukkan tim asal Filipina Manila Digger dengan skor 2 - 1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Sejak awal laga, Maung Bandung langsung menggempur pertahanan lawan melalui sisi kanan. Beberapa peluang tercipta, tetapi belum membuahkan hasil.

Peluang berbahaya justru datang lebih dulu dari kubu Manila Digger pada menit ke-21 melalui tendangan Saiko Ceesay yang masih menyamping di sisi kanan gawang Teja Paku Alam.

Tuan rumah baru mendapatkan peluang emas di menit 33 lewat sepakat Berguinho di kotak penalti, tetapi bola masih mampu dihalau lini belakang Manila Digger.

Kebuntuan terpecahkan di menit 38 ketika Luciano Guaycochea melempaskan tembakan jarak jauh.

Bola sempat terbentur pemain lawan sebelum masuk ke gawang, membuat Persib unggul 1-0 hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Maung Bandung tetap mendominasi permainan.

Namun, Manila Digger berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-66 lewat tendangan Modou Joof yang gagal diantisipasi penjaga gawang Persib.