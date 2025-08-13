Wagub Jabar Optimistis Persib Bandung Menang 4 – 0 atas Manila Digger

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Erwan Setiawan optimistis Persib Bandung akan meraih kemenangan saat menjamu Manila Digger pada laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2).

Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Rabu (13/8/2025) malam.

Erwan memprediksi Maung Bandung mampu menang dengan skor telak 4 – 0.

"Insyaallah kita menang 4-0,” kata Erwan di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.

Keyakinan itu, kata Erwan, didasari oleh komposisi pemain Persib yang dinilainya mumpuni untuk mengalahkan wakil Filipina tersebut.

"Optimis dengan melihat dari komposisi pemain kita (Persib), kita bisa menang," ucapnya.

Erwan yang juga merupakan putra Komisaris Persib Umuh Muchtar ini turut menyinggung catatan sejarah pertemuan Persib dengan tim asal Filipina di ajang internasional yakni melawan Pasay City FC di Piala Champions Asia 1995.

"Dulu tahun ’95 saja Persib bisa mengalahkan tim dari Filipina di kandang Filipina dengan skor cukup telak yaitu 4-1," kenangnya.