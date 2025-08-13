Bojan Hodak Buka Opsi Tambah Pemain Baru Persib Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pelatih Persib Bojan Hodak membocorkan jika ia berpeluang mendatangkan pemain baru, menjelang ditutupnya bursa transfer pemain Liga 1.

Hodak menyebut opsi menambah pemain baru akan diputuskan beberapa hari ke depan. Hasil pertandingan laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Manila Digger, malam ini, menjadi penentu keputusannya.

Maung Bandung sendiri sudah mendatangkan 12 pemain baru untuk musim 2025/26. Nyatanya, ia masih menginginkan adanya penggawa lain.

Deretan pemain baru itu Ramon Tanque, Berguinho, Wiliam Marcilio, Uilliam Barros, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Lucho Guaycochea, Frans Putros, Alfeandra Dewangga, Saddil Ramdani, dan Hamra Hehanussa.

Hodak mengungkapkan, keputusan untuk menambah pemain akan bergantung pada hasil laga-laga penting yang akan dihadapi Persib dalam waktu dekat, termasuk duel di kualifikasi Asia Champions League Two (ACL 2) melawan Manila Digger FC.

“Mungkin. Mungkin, tergantung dari pertandingan ini (vs Manila Digger). Kita akan lihat, apakah kami menang atau tidak di pertandingan ini," kata Hodak.

Jika menang melawan Manila Digger, Persib dipastikan akan tampil di fase grup ACL 2. Pada babak itu, Maung Bandung akan bersaing dengan klub-klub dari Asia Timur dan bermain di enam pertandingan.

Hasil evaluasi dari laga melawan Manila Digger inilah yang akan dijadikan tolak ukur bagi Bojan Hodak untuk mengambil keputusan, menambah pemain baru atau mengandalkan komposisi skuad yang ada.