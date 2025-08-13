Melawan Persib, Manila Digger Siap Buktikan Kelayakan di Kompetisi Asia

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manila Digger FC datang ke Bandung dengan tekad kuat saat menghadapi Persib Bandung di laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025) malam.

Pelatih Manila Digger Li Haijun memastikan timnya sudah melakukan persiapan matang, baik di Filipina maupun setelah tiba di Indonesia.

Dia juga menyebut Persib menyambut Manila Digger dengan sangat baik.

Haijun menegaskan, meski status Manila Digger adalah pendatang baru di kompetisi Asia dengan minim pengalaman, tetapi laga lawan Persib akan menjadi pembuktian.

"Tentu pertandingan ini sangat penting bagi kami untuk membuktikan. Karena kami tim pendatang baru, kami baru memiliki sejarah dua tahun dan karena itu kami datang ke sini untuk bermain melawan Persib dan menunjukkan kami bisa memiliki perkembangan hingga menjadi tim yang lebih baik," kata Haijun, Selasa (12/8) malam.

“Kami sudah siap untuk pertandingan besok dan kami sudah tiba di sini dua hari sebelum pertandingan. Persib menyambut kami dengan baik dan sekarang kami akan mulai mengenal lapangan dan bola, membiasakan diri juga terhadap atmosfernya. Sebelum datang ke sini juga kami sudah melakukan persiapan," lanjutnya.

Pelatih asal Tiongkok itu mengakui perbedaan besar antara Persib dan Manila Digger, terutama dari segi sejarah dan pengalaman di level Asia.

"Persib adalah klub dengan sejarah yang panjang dan berpengalaman menghadapi kompetisi Asia. Di musim lalu Persib bermain melawan tim Thailand dan China dan saya sudah menganalisa permainan itu."