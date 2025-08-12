Persib Bandung Dipastikan Pakai Kostum Alternatif di ACL 2

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Skuad Persib Bandung akan menggunakan jersei alternatif saat berlaga di AFC Champions League Two (ACL 2).

Penggunaan jersei ketiga Persib ini dikarenakan apparel anyar mereka yakni Kelme masih dalam proses pengiriman.

“Dengan tetap memperhatikan regulasi AFC, pada pertandingan tersebut, tim akan menggunakan jersei alternatif. Hal ini dikarenakan jersei terbaru untuk kompetisi ACL 2025 dari Kelme belum dapat dipakai karena masih dalam proses pengiriman,” kata Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Baca Juga: Persib Bandung Pantang Remehkan Manila Digger Si Pendatang Baru di ACL 2

Karena jersei masih dalam pengiriman, Persib pun menyampaikan permintaan maaf keterlambatan juga kepada Bobotoh—julukan suporter Persib—yang sudah melakukan pre-order (PO).

“Dengan penuh hormat, kami memohon maaf atas keterlambatan ini. Dalam waktu dekat, seluruh apparel resmi Kelme, mulai dari lini lengkap jersei, training kit, hingga perlengkapan dan merchandise lainnya, akan tersedia di Persib Store dan digunakan oleh tim maupun official pada sesi latihan serta pertandingan berikutnya di kompetisi Super League dan ACL 2025,” jelasnya.

“Dukungan, kesabaran, dan pengertian dari Bobotoh adalah energi terbesar kami. Mari bersama melangkah maju, membawa semangat Persib untuk berprestasi, baik di kancah domestik maupun di panggung Asia,” tandasnya.

Adapun Persib akan menghadapi Manila Digger dalam babak kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2). Laga ini rencananya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Rabu (13/8) malam. (mcr27/jpnn)